Unique Wedding: 60 वर्षीय सुग्रीम पर फुल्की का आया दिल, मंदिर में रचाई शादी, गांव बना गवाह

Anokhi Shadiबिहार के कटिहार जिले में हुई एक अनोखी शादी की पूरे शहर में चर्चा हो रही है। इस घटना के बाद लोग कह रहे हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। यह मामला कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड की बाघमारा पंचायत का है, जहां 60 वर्षीय एक बुजुर्ग ने अपने से कम उम्र की प्रेमिका के साथ मंदिर में सात फेरे लिए। इस अनोखी शादी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।