14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Unique Wedding: 60 वर्षीय सुग्रीम पर फुल्की का आया दिल, मंदिर में रचाई शादी, गांव बना गवाह

Anokhi Shadi: कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड की बाघमारा पंचायत में 60 वर्षीय सुग्रीम पासवान और फुल्की देवी की शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों पिछले करीब दो साल से एक-दूसरे से प्रेम करते थे।  पंचायत ने इस मामले में एक अनोखा फैसला लिया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

May 14, 2026

Katihar Anokhi Shadi

सुग्रीम पासवान और फुल्की देवी

Anokhi Shadiबिहार के कटिहार जिले में हुई एक अनोखी शादी की पूरे शहर में चर्चा हो रही है। इस घटना के बाद लोग कह रहे हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। यह मामला कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड की बाघमारा पंचायत का है, जहां 60 वर्षीय एक बुजुर्ग ने अपने से कम उम्र की प्रेमिका के साथ मंदिर में सात फेरे लिए। इस अनोखी शादी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।

पंचायत में पहुंचा प्रेम का मामला

स्थानीय लोगों के अनुसार, बुजुर्ग सुग्रीम पासवान (60 वर्ष) और फुल्की देवी पिछले करीब दो साल से एक-दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों की जान-पहचान कब प्रेम में बदल गई, यह स्वयं उन्हें भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि, जब उनके रिश्ते की चर्चा गांव में होने लगी, तब उन्हें अपने प्रेम का एहसास हुआ। इसके बाद मामला पंचायत तक पहुंच गया।

गांव में बढ़ते विवाद को देखते हुए पंचायत बुलाई गई, जहां पहले ग्रामीणों और पंचायत सदस्यों ने दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रेमी जोड़ा अपने फैसले पर अडिग रहा।

प्रेमी जोड़े ने मंदिर में की शादी

फुल्की देवी ने पंचायत में स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी मर्जी से सुग्रीम के साथ शादी करना चाहती हैं और उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह सुग्रीम से प्रेम करती हैं। वहीं, सुग्रीम पासवान ने भी सबके सामने अपने प्रेम का इजहार किया।

इसके बाद पंचायत ने विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से दोनों की गांव के ही एक मंदिर में पूरे विधि-विधान के साथ शादी करवा दी। 60 वर्षीय दूल्हे सुग्रीम ने जैसे ही फुल्की देवी की मांग में सिंदूर भरा, मंदिर परिसर में मौजूद सभी लोगों ने तालियों से इसका स्वागत किया। इस शादी के गवाह बने ग्रामीणों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। फिलहाल यह शादी पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है और सोशल मीडिया पर लोग इस पर लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

सुसाइड या हत्या? प्रेम-प्रसंग में विवाद के बाद प्रेमिका के घर प्रेमी को लगी गोली, वाराणसी कनेक्शन ने बढ़ाया सस्पेंस
पटना
Dholpur crime

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 May 2026 06:10 pm

Published on:

14 May 2026 06:06 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Unique Wedding: 60 वर्षीय सुग्रीम पर फुल्की का आया दिल, मंदिर में रचाई शादी, गांव बना गवाह

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

उपचुनाव में राजद ने जेडीयू से छीनी सीट, तेजस्वी यादव बोले- बैलेट से वोटिंग हुई तो दिखा असली जनादेश

tejashwi yadav on bihar by election
पटना

'चीन में 1 दिन में पुल बनता है, यहां 15 दिन में एक पिलर नहीं बना', विक्रमशिला सेतु पर पप्पू यादव का तंज

Pappu Yadav on Vikramshila Setu
पटना

NEET मामले में RJD का राष्ट्रीय सचिव गिरफ्तार, MBBS सीट दिलाने की देता था गारंटी; जानें कौन है संतोष जायसवाल?

neet paper leak
पटना

भोजपुर-बक्सर MLC उपचुनाव: सोनू राय ने दर्ज की बड़ी जीत, शक्ति यादव बोले- जहां बैलेट वहां राजद

Bihar MLC By election
पटना

'मुस्लिमों के लिए ठुकराया था टिकट, अब वजूद की लड़ाई', बीजेपी में जाने से पहले रितु जायसवाल का ऑडियो वायरल

Ritu Jaiswal Viral audio
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.