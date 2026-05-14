उपचुनाव में राजद ने जेडीयू से छीनी सीट, तेजस्वी यादव बोले- बैलेट से वोटिंग हुई तो दिखा असली जनादेश

जीत से गदगद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की बहस को हवा दे दी है। उन्होंने कहा, 'भोजपुर-बक्सर MLC उपचुनाव में राजद प्रत्याशी सोनू राय ने NDA उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी है। राजद प्रत्याशी के जीतने पर सभी कार्यकर्ताओं, मतदाताओं और नेताओं को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। हम शुरू से कह रहे हैं कि अगर आज देश और प्रदेश में मशीन की बजाय बैलेट पेपर यानि मतपत्र से चुनाव हो, तो भाजपा और एनडीए कहीं टिकने वाले नहीं हैं।' उन्होंने इस उपचुनाव के नतीजों को लोकतंत्र की पारदर्शिता के लिए एक बड़ा उदाहरण बताया।