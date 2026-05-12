सुसाइड या हत्या? प्रेम-प्रसंग में विवाद के बाद प्रेमिका के घर प्रेमी को लगी गोली, वाराणसी कनेक्शन ने बढ़ाया सस्पेंस

Crime News प्रेम-प्रसंग में विवाद के बाद प्रेमी राहुल कुमार ने अपनी प्रेमिका के घर पर ही कनपटी में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना राजधानी पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र की है। सूत्रों के अनुसार, राहुल के परिजन उसकी शादी किसी दूसरी लड़की से कराना चाहते थे, जिससे वह नाराज था। राहुल अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन प्रेमिका इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी बात से आहत होकर उसने प्रेमिका के घर में उसके सामने खुद को गोली मार ली। 27 वर्षीय राहुल एक मॉल में स्टोर मैनेजर था। उसका परिवार बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में रहता है।