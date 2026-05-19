बीजेपी ने तेजस्वी यादव से क्यों कहा अपने लोगों को मर्यादा में रखें, बिहार में चल रहा है ऑपरेशन लंगड़ा

रविवार को हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा की बाराचट्टी विधायक ज्योति मांझी के काफिले को स्थानीय लोगों ने रोककर हंगामा किया था। इस दौरान धक्का-मुक्की की भी स्थिति बनी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विधायक के सुरक्षा कर्मियों और विरोध कर रहे लोगों के बीच झड़प हुई। हालांकि पुलिस के अनुसार यह विवाद सड़क पर वाहन हटाने को लेकर शुरू हुआ था। विधायक ज्योति देवी बुमुआर पंचायत के गंभीरा गांव में आदर्शी समाज द्वारा आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थीं। इसी दौरान सड़क पर खड़ी एक गाड़ी के कारण उनका काफिला रुक गया। वाहन हटाने को लेकर सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो बाद में विवाद में बदल गई। इस मामले में विधायक ज्योति देवी की ओर से हंगामा कर रहे करीब 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।