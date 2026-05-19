बिहार में मिले मिसाइल, ड्रोन और स्मार्टफोन बनाने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स, जल्द शुरू होगा माइनिंग प्रोसेस

Bihar Rare Earth Minerals: साल 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद माना जाता था कि बिहार के पास खनिज संपदा के नाम पर कुछ खास नहीं बचा है और राज्य पूरी तरह सिर्फ खेती पर निर्भर हो गया है। लेकिन हाल के वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में बिहार में दुर्लभ और बेशकीमती खनिजों का भंडार मिला है, जिसकी मांग पूरी दुनिया के रक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। राज्य के खान एवं भू-तत्व मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया है कि बिहार के कई जिलों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स और बेहद कीमती रणनीतिक खनिजों के बड़े भंडार मिले हैं, जिनके व्यावसायिक खनन की प्रक्रिया अब बेहद जल्द शुरू होने जा रही है।