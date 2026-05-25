ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सावधान! बिहार सरकार ने शुरू की अनोखी पहल, आम लोगों को दी खास ताकत

Bihar Traffic Rules: बिहार की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले और पुलिस की गैर-मौजूदगी का फायदा उठाकर मनमर्जी से वाहन चलाने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। राज्य के परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एकअनोखी पहल की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था के तहत बिहार सरकार ने आम नागरिकों को एक ऐसी खास ताकत सौंप दी है, जिसके बाद अब सड़क पर चलने वाला हर आम इंसान ट्रैफिक पुलिस की भूमिका में नजर आएगा। अब अगर कोई आपके सामने नियम तोड़ेगा, तो आप सीधे उस पर कानूनी कार्रवाई करवा सकेंगे।