ईद पर दिए विवादित बयान पर बुरी फंसी ममता बनर्जी, सिलिगुड़ी में FIR दर्ज

बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले और 2025 में हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पूर्व सीएम पर आरोप है कि 2025 में कोलकाता में ईद के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। चुनाव से पहले भी उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बयान देने का आरोप लगा है। एक वकील और बीजेपी कार्यकर्ता रिंकी चटर्जी ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया है। चटर्जी का कहना है कि 2025 में उन्होंने मामला दर्ज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी सरकार होने की वजह से कोई सुनवाई नहीं हुई और उनको प्रताड़ित भी किया गया।