टिकट न मिलने पर अन्नामलाई ने तोड़ी चुप्पी: चुनाव लड़ने से किया साफ इनकार, अब इस नई भूमिका में आएंगे नजर

Tamil Nadu Assembly Elections: भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में BJP के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के. अन्नामलाई का नाम गायब था। पार्टी के उम्मीदवारों की सूची में नाम नहीं होने के बाद अन्नामलाई का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी रखेंगे और इसे अपनी जिम्मेदारी बताया है। बता दें कि पार्टी ने तमिलिसाई सुंदरराजन (माइलापुर), वनाथी श्रीनिवासन (कोयंबटूर उत्तर) और केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन (अविनाशी) जैसे वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा गया है। वहीं BJP की उम्मीदवारों की सूची में अन्नामलाई का नाम कहीं भी नहीं है।