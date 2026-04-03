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तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर: क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे अन्नामलाई? BJP की पहली लिस्ट ने सबको चौंकाया

Tamil Nadu Assembly Elections: भाजपा ने तमिलनाडु में 2026 के चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में एल मुरुगन और तमिलिसाई साउंडराराजन को मैदान में उतारा है।

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चेन्नई

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Shaitan Prajapat

Apr 03, 2026

bjp

बीजेपी। पत्रिका फाइल फोटो

BJP Tamil Nadu Candidate List 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत और राजनीतिक दांव-पेच चल रहे है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शुक्रवार को अपने 27 उम्मीदवारों की सूची जारी की। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय से जारी इस सूची में कई प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं, जो राज्य में पार्टी की मजबूत उपस्थिति का संकेत देते हैं।

लिस्ट से अन्नामलाई का नाम गायब

तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई को सीट मिलने की अटकलों के बीच, अंतिम उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं था। कहा जा रहा था कि पूर्व आईपीएस अधिकारी कोयंबटूर (उत्तर) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, जिसका प्रतिनिधित्व भाजपा की मौजूदा विधायक वनथी श्रीनिवासन कर रही थीं।

मुरुगन और तमिलिसाई सुर्खियों में

केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन को अविनाशी (एससी) निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है, जबकि तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन हाई-प्रोफाइल मायलापुर सीट से चुनाव लड़ेंगी। इन नेताओं को शामिल करना भाजपा की उस रणनीति को रेखांकित करता है जिसके तहत वह तमिलनाडु में अपने चुनावी प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में अनुभवी और जाने-माने नेताओं को तैनात कर रही है।

भाजपा उम्मीदवारों की पूरी सूची

पार्टी ने विभिन्न क्षेत्रों में कई निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है:

  • अवदी - एम. राजसिम्हा महिंद्रा (एम. अश्विनकुमार)
  • मायलापुर - डॉ. तमिलिसाई सौंदर्यराजन
  • थल्ली – डॉ. नागेश कुमार
  • तिरुवन्नमलाई - सी. एलुमलाई
  • रासीपुरम (एससी) - डॉ. एसडी प्रेमकुमार
  • मोदक्कुरिची - कीर्तिका शिवकुमार
  • उधगमंडलम - भोजराजन
  • अवनाशी (एससी) - डॉ. एल. मुरुगन
  • तिरुप्पुर (दक्षिण) - एस. थंगराज
  • कोयंबटूर (उत्तर) - वनथी श्रीनिवासन
  • तिरुवरुर - गोवी चंद्रू
  • तंजावुर - एम. मुरुगानंदम
  • गंधर्वकोट्टई (एससी) - सी. उदयकुमार
  • पुदुक्कोट्टई - एन. रामचन्द्रन
  • अरन्थांगी - कविता श्रीकांत
  • तिरुप्पत्तूर - केसी तिरुमरन
  • मनामदुरै (एससी) - वी. बालगणपति
  • मदुरै दक्षिण - प्रो. रामा श्रीनिवासन
  • सत्तूर - नैनार नागेंथ्रान
  • रामनाथपुरम - जी.बी.एस. के. नागेंद्रन
  • तिरुचेंदूर - केआरएम राधाकृष्णन
  • वासुदेवनल्लूर (एससी) - अनंत अय्यासामी

कांग्रेस ने जारी की 27 उम्मीदवारों की सूची

बीजेपी के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपनी 27 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के. सेल्वापेरुन्थगई का नाम भी शामिल है, जो श्रीपेरुम्बुदुर (एससी) सीट से चुनाव लड़ेंगे।

प्रदेश अध्यक्ष श्रीपेरुम्बुदुर सीट से प्रत्याशी

जारी सूची के अनुसार, पॉन्नेरी (एससी) से दुरई चंद्रशेखर, वेलाचेरी से जेएमएच आस्सन मौलाना, श्रीपेरुम्बुदुर (एससी) से के. सेल्वापेरुन्थगई, शोलिंगुर से ए.एम. मुनिरतिनम, उथंगराई (एससी) से आर. कुप्पू सामी, कृष्णगिरि से डॉ. ए. चेल्ला कुमार, पेन्नागरम से जीकेएम तमिल कुमारन, अत्तूर (एससी) से एस.के. अर्थनारी, ईरोड (ईस्ट) से गोपीनाथ पलनियप्पन, उधगमंडलम से बी. रामचंद्रन, कवुंदम्पालयम से के.पी. सूर्या प्रकाश और सिंगनल्लूर से एम.वी. श्रीनिवास नायडू को उम्मीदवार बनाया गया है।

इसके अलावा पार्टी ने थुरैयूर (एससी) से एम. विचु लेनीन प्रसाथ, कुड्डालोर से ए.एस. चंद्रशेखरन, मयिलाडुथुरै से जमाल यूनुस मोहम्मद, अरंथांगी से टी. रामा चंद्रिरन, करैकुडी से एस. मंगुडी, उसिलम्पट्टी से टी. सरवाणा कुमार, सिवकासी से गणेसन अशोकन, तिरुवदाना से रामा करुमानिक्कम, श्रीवैकुंटम से एस. ओर्वशी अमीरथराज, संकरनकोविल (एससी) से संगई गणेशन, अम्बासमुद्रम से वी.पी. दुरई, नंगुनेरी से रूबी मनोहरन, कोलाचेल से डॉ. थरागई कुथबर्ट, विलावनकोड से टी.टी. प्रवीण और किल्लियूर से एडवोकेट एस. राजेश कुमार को टिकट दिया है।

यह सूची एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से जारी की गई है। तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं। सत्तारूढ़ द्रमुक डीएमके के नेतृत्व वाले सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस (एसपीए) में कांग्रेस को 28 सीटें आवंटित की गई हैं। कांग्रेस ने इनमें से 27 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि मेलुर सीट पर अभी फैसला लंबित है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को होने हैं और नतीजे 4 मई को आएंगे।

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Updated on:

03 Apr 2026 08:34 pm

Published on:

03 Apr 2026 05:16 pm

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