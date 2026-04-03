अमेरिका-ईरान युद्ध में नया मोड़! भारत जा रहा ईरान का ऑयल टैंकर चीन की तरफ मुड़ गया, सामने आई बड़ी वजह

इस घटनाक्रम के पीछे वैश्विक हालात भी अहम हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका ने 21 मार्च को ईरानी तेल पर लगे कुछ प्रतिबंधों में एक महीने की ढील दी थी। यह छूट उन टैंकरों के लिए थी, जिनमें पहले से तेल भरा हुआ था, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सप्लाई बढ़े और कीमतें काबू में रहें। इससे पहले ऐसी ही राहत रूसी तेल के लिए भी दी गई थी। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका के प्रतिबंध दोबारा लगने के बाद भारत ने मई 2019 से ईरान से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया था।