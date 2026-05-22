हाईवे पर लगाया CCTV कैमरा, भारतीय सेना की गतिविधि रिकॉर्ड कर पाकिस्तान को भेजे फुटेज, पंजाब में शख्स गिरफ्तार

पुलिस ने चक्क धारीवाल गांव निवासी बलजीत सिंह उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि आरोपी ने जनवरी में सुजानपुर के पास हाईवे किनारे स्थित एक दुकान पर कैमरा लगाया था। जांच में सामने आया कि कैमरे की लाइव फीड इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पाकिस्तान और विदेश में मौजूद संचालकों तक भेजी जा रही थी। आरोपी ने पूछताछ में यह भी कबूल किया कि उसे दुबई में मौजूद एक अज्ञात व्यक्ति से निर्देश मिल रहे थे। इसके बदले उसे 40 हजार रुपये दिए गए थे। पुलिस ने उसके पास से CCTV कैमरा और वाईफाई राउटर बरामद किया है।