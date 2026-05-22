पूर्व DCP के घर ताला तोड़कर घुसे ED अधिकारी, बंगाल में सख्त कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई कथित रूप से सोना पप्पू नामक उगाही नेटवर्क और शांतनु सिन्हा विश्वास से जुड़े मामलों की जांच के तहत की गई है। ED की टीम ने सुबह लगभग 6 बजे कोलकाता और मुर्शिदाबाद में कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कोलकाता के रॉय स्ट्रीट स्थित होटल और एक कारोबारी के घर पर ED पहुंची। कोलकाता पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर के आवास पर भी टीम ने डाक्यूमेंट्स और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की।