आईएसआई का खतरनाक प्लान, दुनियाभर में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का नेटवर्क फैलाने की साजिश

आईएसआई का मकसद विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक को नुकसान पहुंचाना तो है ही, साथ ही दुनियाभर से लोगों को भर्ती करके उन्हें आतंकी बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर हमले करके दहशत फैलाना है। आईएसआई के पैटर्न पर गौर किया जाए, तो पता चलता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अब इंटरनेशनल लेवल पर काम करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए विदेशी लोगों की भर्ती की भी कोशिश की जा रही है। आईएसआई चाहती है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन भी इस्लामिक स्टेट (ISIS) और अल-कायदा (Al-Qaeda) जैसे आतंकी संगठनों की तरह इंटरनेशनल लेवल पर काम करें।