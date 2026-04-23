23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

आईएसआई का खतरनाक प्लान, दुनियाभर में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का नेटवर्क फैलाने की साजिश

दुनियाभर में आतंकवाद फैलाने के लिए आईएसआई ने खतरनाक प्लान तैयार किया है। क्या है यह प्लान? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Apr 23, 2026

ISI internationalising LeT and JeM network

ISI internationalising LeT and JeM network

पाकिस्तान (Pakistan) पर कई बार आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा है और इस आरोप में पूरी तरह से सच्चाई है। पाकिस्तान को आतंकियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। पाकिस्तान का मुख्य मकसद भारत (India) के हितों को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन इसके साथ ही अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) ने अब एक खतरनाक प्लान तैयार किया है।

दुनियाभर में आतंकवाद का नेटवर्क फैलाने की साजिश

आईएसआई दुनियाभर में आतंकवाद का नेटवर्क फैलाने की साजिश कर रहा है। इसके लिए आईएसआई से जुड़े लोग आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) और जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammad) का नेटवर्क दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में फैलाने का काम कर रहे हैं। आईएसआई का मकसद है इन आतंकी संगठनों के नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा देशों में फैलाया जाए, जिससे उन जगहों पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सके।

गिरफ्तारियों से सामने आया आतंकी लिंक

पिछले कुछ समय में अमेरिका और साउथ कोरिया में हुई आतंकियों की गिरफ्तारियों से आईएसआई का लिंक सामने आया है। कुछ समय पहले अमेरिका में पाकिस्तान का एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। वहीं पिछले साल अगस्त में एक साउथ कोरिया में एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। उसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी और वह जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके साउथ कोरिया में घुसा था। पूछताछ के बाद इन आतंकियों का आईएसआई लिंक सामने आया।

क्या है मकसद?

आईएसआई का मकसद विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक को नुकसान पहुंचाना तो है ही, साथ ही दुनियाभर से लोगों को भर्ती करके उन्हें आतंकी बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर हमले करके दहशत फैलाना है। आईएसआई के पैटर्न पर गौर किया जाए, तो पता चलता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अब इंटरनेशनल लेवल पर काम करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए विदेशी लोगों की भर्ती की भी कोशिश की जा रही है। आईएसआई चाहती है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन भी इस्लामिक स्टेट (ISIS) और अल-कायदा (Al-Qaeda) जैसे आतंकी संगठनों की तरह इंटरनेशनल लेवल पर काम करें।

ये भी पढ़ें

ईरान से सीज़फायर के बीच अमेरिकी सेना में बड़ी उठापटक, नेवी सेक्रेटरी की हुई छुट्टी
विदेश
John Phelan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

23 Apr 2026 01:05 pm

Published on:

23 Apr 2026 01:04 pm

Hindi News / World / आईएसआई का खतरनाक प्लान, दुनियाभर में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का नेटवर्क फैलाने की साजिश

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

नौदा में सियासी रंजिश: TMC उम्मीदवार सहीना मुमताज पर बम से हमला, बाल-बाल बची जान

Humayun Kabir
विदेश

ट्रंप का ‘नॉटी नाइस’ NATO लिस्ट विवाद, ईरान युद्ध समर्थन पर बड़ा बंटवारा, क्या टूट जाएगा NATO?

Donald Trump at NATO
विदेश

बाबा वेंगा की खतरनाक भविष्यवाणी, होगा कुछ ऐसा कि लोगों की हो जाएगी हालत खराब

विदेश

ईरान युद्ध लंबा चला तो यूक्रेन होगा कमजोर? जेलेंस्की ने बता दी बड़ी वजह

Volodymyr Zelenskyy warning, US Iran conflict impact on Ukraine, Ukraine air defense systems supply,
विदेश

यूरोप तक पहुंचने वाली है ईरान युद्ध की आग, तुर्की के राष्ट्रपति ने जर्मनी को चेताया, जानें क्या कहा?

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.