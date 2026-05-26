बंगाल में ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को बनाया था बंधक, कोर्ट ने 15 और आरोपियों को भेजा जेल

बंगाल में ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाने का मामला (इमेज सोर्स: पत्रिका)
West Bengal Judicial Officers Hostage Case: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाने के मामले में NIA ने बड़ी कार्रवाई की है। कोलकाता की स्पेशल NIA कोर्ट ने 15 और आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन लोगों को NIA ने सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक चले छापेमारी अभियान में गिरफ्तार किया।
यह मामला 1 अप्रैल का है, जब मालदा के मोथाबारी इलाके में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान सात ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को कुछ लोगों ने बंधक बना लिया था। घटना के बाद से NIA लगातार जांच कर रही है।
जांच एजेंसी ने मोथाबारी और कालियाचक इलाके में अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा और फिर उन्हें कोलकाता लाकर स्पेशल कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी 15 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस मामले में अब तक कुल 65 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
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