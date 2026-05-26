बंगाल में ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को बनाया था बंधक, कोर्ट ने 15 और आरोपियों को भेजा जेल

West Bengal Judicial Officers Hostage Case: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाने के मामले में NIA ने बड़ी कार्रवाई की है। कोलकाता की स्पेशल NIA कोर्ट ने 15 और आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन लोगों को NIA ने सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक चले छापेमारी अभियान में गिरफ्तार किया।