अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने दी बदले की धमकी, क्या और महंगा होगा पेट्रोल?

Petrol Diesel Price Hike: अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर कहर बरपाया है। हमलों के बाद ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरानी मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नौकाओं को निशाना बनाकर अमेरिकी सेना द्वारा किए गए आत्मरक्षा हमलों के बाद उसे युद्धविराम के किसी भी उल्लंघन का जवाब देने का अधिकार है। यह स्पष्ट नहीं है कि इन हमलों का युद्धविराम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर यह युद्ध जल्द खत्म नहीं हुआ तो पेट्रोल और डीजल को लेकर दुनिया के देशों में हाहाकार मच जाएगी।