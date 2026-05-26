केरल में पूर्व CM के 5 सुरक्षाकर्मी सस्पेंड, सीनियर अधिकारी भी रडार पर, मुख्यमंत्री वीडी सतीशन का पहला बड़ा एक्शन

इस हमले का शिकार हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में से एक एडी थॉमस अब अलप्पुझा से कांग्रेस विधायक हैं। 31 साल के थॉमस की इस घटना के बाद काफी चर्चा हुई थी। नई सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि सत्ता में आने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।