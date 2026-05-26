तेल और डॉलर बचाने की पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर मारुति-सुजुकी ने किया अमल

कुछ दिन पहले ही मारुति सुजुकी ने ऐलान किया था कि जून से उसकी गाड़ियों की कीमतें 30,000 रुपये तक बढ़ जाएंगी। कंपनी का कहना है कि कच्चे माल की बढ़ती लागत और महंगाई के चलते यह फैसला लिया गया। इससे ग्राहकों पर दोहरा झटका लगा है। एक तरफ गाड़ी महंगी, दूसरी तरफ उसका तेल भी महंगा।