झारखंड में सरकारी टीचर बनने का मौका, JTET के लिए आवेदन शुरू, जानिए कौन कर सकता है अप्लाई और क्या है प्रोसेस

JTET Recruitment 2026: झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों में टीचर बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर दी है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस एग्जाम के जरिए कक्षा 1 से 5 (प्राइमरी) और कक्षा 6 से 8 (अपर प्राइमरी) के लिए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित की जा रही इस एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।