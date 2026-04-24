MEXT Scholarship 2026: जापान में फ्री पढ़ाई और 85000 रुपये महीना पाने का मौका, ऐसे करें अप्लाई

MEXT Scholarship 2026 For Indian Students: अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, तो जापान सरकार आपके लिए एक शानदार चांस लेकर आई है। जापान की एंबेसी ने मेक्स्ट स्कॉलरशिप 2026 का ऐलान कर दिया है। यह स्कॉलरशिप उन भारतीय स्टूडेंट्स के लिए है जो जापान की टॉप यूनिवर्सिटीज से मास्टर या पीएचडी की डिग्री लेना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह फुली-फंडेड प्रोग्राम है, जिसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई से लेकर वहां रहने और आने-जाने के हवाई टिकट का पूरा खर्चा जापान सरकार ही उठाएगी। जापान सरकार की इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। जो स्टूडेंट्स रिसर्च सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह करियर बनाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है।