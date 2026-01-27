Ireland Scholarship 2026: विदेश में पढ़ाई का सपना होगा सच, आयरलैंड सरकार दे रही फ्री पढ़ाई के साथ 10 हजार यूरो

Ireland Govt Scholarship 2026: विदेश जाकर उच्च शिक्षा हासिल करने की चाहत रखने वाले भारतीय छात्रों के लिए एक बड़ा और सुनहरा अवसर सामने आया है। आयरलैंड सरकार ने 'गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप' (GOI-IES) के 2026 सेशन का एलान कर दिया है। इस प्रोग्राम के तहत दुनिया भर के मेधावी छात्रों को आयरलैंड में मास्टर और पीएचडी लेवल की पढ़ाई के लिए पूरा आर्थिक सहयोग दिया जाएगा।