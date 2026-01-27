Ireland Scholarship 2026: विदेश में पढ़ाई का सपना होगा सच, आयरलैंड सरकार दे रही फ्री पढ़ाई के साथ 10 हजार यूरो

Ireland Govt Scholarship 2026 (Image Source: Freepik)
Ireland Govt Scholarship 2026: विदेश जाकर उच्च शिक्षा हासिल करने की चाहत रखने वाले भारतीय छात्रों के लिए एक बड़ा और सुनहरा अवसर सामने आया है। आयरलैंड सरकार ने 'गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप' (GOI-IES) के 2026 सेशन का एलान कर दिया है। इस प्रोग्राम के तहत दुनिया भर के मेधावी छात्रों को आयरलैंड में मास्टर और पीएचडी लेवल की पढ़ाई के लिए पूरा आर्थिक सहयोग दिया जाएगा।
आयरलैंड सरकार की इस योजना के तहत हर साल 60 प्रतिभाशाली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है। चयनित छात्रों को एक साल की फुल-टाइम पढ़ाई के लिए 10,000 यूरो (लगभग 9 लाख रुपये से अधिक) का स्टाइपेंड दिया जाता है। इसके अलावा, जिस यूनिवर्सिटी या संस्थान में छात्र का एडमिशन होगा, वह संस्थान उस छात्र की पूरे साल की ट्यूशन फीस भी माफ करेगा।
इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 जनवरी, 2026 से शुरू होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार आयरलैंड गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 मार्च 2026 (आयरिश समयानुसार शाम 5 बजे तक) तय की गई है। आपको बताते चलें कि, स्कॉलरशिप के परिणामों का एलान जून 2026 की शुरुआत में होने की उम्मीद है।
छात्रों का चयन उनकी एकेडमिक एक्सीलेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और खेलकूद जैसी अन्य गतिविधियों (Extracurricular activities) में उनकी भागीदारी के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही छात्र को यह भी बताना होगा कि वह आयरलैंड में ही क्यों पढ़ना चाहता है और यह प्रोग्राम उनकी भविष्य की करियर प्लानिंग में कैसे हेल्प करेगा। कैंडिडेट्स को आवेदन के साथ दो रेफरेंस लेटर भी अपलोड करने होंगे।
