27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Ireland Scholarship 2026: विदेश में पढ़ाई का सपना होगा सच, आयरलैंड सरकार दे रही फ्री पढ़ाई के साथ 10 हजार यूरो

Ireland Govt Scholarship 2026: आयरलैंड सरकार 'गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप' के तहत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए 10 हजार यूरो की स्कॉलरशिप दे रही है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 29 जनवरी से शुरू होगी। जानिए इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कर सकता है अप्लाई और क्या है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 27, 2026

Ireland Govt Scholarship 2026

Ireland Govt Scholarship 2026 (Image Source: Freepik)

Ireland Govt Scholarship 2026: विदेश जाकर उच्च शिक्षा हासिल करने की चाहत रखने वाले भारतीय छात्रों के लिए एक बड़ा और सुनहरा अवसर सामने आया है। आयरलैंड सरकार ने 'गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप' (GOI-IES) के 2026 सेशन का एलान कर दिया है। इस प्रोग्राम के तहत दुनिया भर के मेधावी छात्रों को आयरलैंड में मास्टर और पीएचडी लेवल की पढ़ाई के लिए पूरा आर्थिक सहयोग दिया जाएगा।

GOI-IES 2026 Scholarship: इन छात्रों को मिलता है फायदा

आयरलैंड सरकार की इस योजना के तहत हर साल 60 प्रतिभाशाली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है। चयनित छात्रों को एक साल की फुल-टाइम पढ़ाई के लिए 10,000 यूरो (लगभग 9 लाख रुपये से अधिक) का स्टाइपेंड दिया जाता है। इसके अलावा, जिस यूनिवर्सिटी या संस्थान में छात्र का एडमिशन होगा, वह संस्थान उस छात्र की पूरे साल की ट्यूशन फीस भी माफ करेगा।

Irish Scholarship Deadline 2026: जरूरी तारीखें और सिलेक्शन प्रोसेस

इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 जनवरी, 2026 से शुरू होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार आयरलैंड गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 मार्च 2026 (आयरिश समयानुसार शाम 5 बजे तक) तय की गई है। आपको बताते चलें कि, स्कॉलरशिप के परिणामों का एलान जून 2026 की शुरुआत में होने की उम्मीद है।

Ireland Scholarship 2026: आवेदन के लिए जरूरी शर्तें

  • निवास स्थान: आवेदक यूरोपीय संघ (EU), स्विट्जरलैंड और यूके से बाहर का निवासी होना चाहिए। भारतीय स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए पूरी तरह एलिजिबल होंगे।
  • एडमिशन ऑफर: स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट्स के पास आयरलैंड के किसी मान्यता प्राप्त हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से एडमिशन का ऑफर लेटर (कंडीशनल या फाइनल) होना चाहिए।
  • पिछला रिकॉर्ड: जिन स्टूडेंट्स को पहले कभी आयरलैंड सरकार की यह स्कॉलरशिप मिल चुकी है, वे दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते।

Ireland Govt Scholarship 2026 Apply Online: ऐसे होगा चयन

छात्रों का चयन उनकी एकेडमिक एक्सीलेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और खेलकूद जैसी अन्य गतिविधियों (Extracurricular activities) में उनकी भागीदारी के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही छात्र को यह भी बताना होगा कि वह आयरलैंड में ही क्यों पढ़ना चाहता है और यह प्रोग्राम उनकी भविष्य की करियर प्लानिंग में कैसे हेल्प करेगा। कैंडिडेट्स को आवेदन के साथ दो रेफरेंस लेटर भी अपलोड करने होंगे।

ये भी पढ़ें

GDS Recruitment 2026: डाक विभाग में 28,740 पदों पर बंपर भर्ती, केवल 10वीं के नंबरों पर मिलेगी सीधी नौकरी
शिक्षा
GDS Recruitment 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Jan 2026 10:37 am

Hindi News / Education News / Ireland Scholarship 2026: विदेश में पढ़ाई का सपना होगा सच, आयरलैंड सरकार दे रही फ्री पढ़ाई के साथ 10 हजार यूरो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Bihar SI Vacancy 2026: बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर निकली वैकेंसी, जान लिजिए भर्ती से जुड़ी ये जरूरी बातें

Bihar SI Recruitment 2026
शिक्षा

Rajasthan RIICO Recruitment 2026: 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी, जान लें आयु सीमा और चयन प्रक्रिया

Rajasthan RIICO Recruitment 2026
शिक्षा

Rajasthan 4th Grade Score card: सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें राजस्थान चुतर्थ श्रेणी भर्ती स्कोर कार्ड

Rajasthan 4th Grade Score card
शिक्षा

नन्हे कदम, बड़े सपने: बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा में संस्कार, संस्कृति और देशभक्ति का सुंदर संगम

हुब्बल्ली में आयोजित बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में अतिथियों के साथ पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थी।
हुबली

मोबाइल युग में किताबों की ओर लौटता गांव, संवर रहा ग्रामीण बच्चों का भविष्य

लाइब्रेरी में बैठकर अध्ययन करते विद्यार्थी।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.