Engineering Streams 2026: इंजीनियरिंग की ये हैं हाई-पेइंग ब्रांच, करोड़ों का मिलता है पैकेज

Best Engineering Branches 2026: इंजीनियरिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए डिग्री के साथ ही सही स्ट्रीम (ब्रांच) सिलेक्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) के रिजल्ट आने के बाद अब स्टूडेंट्स इसी उलझन में हैं कि किस ब्रांच में फ्यूचर सबसे सुरक्षित और फाइनेंशियली मजबूत होगा। मार्केट ट्रेंड्स और प्लेसमेंट फिगर्स के आधार पर इंजीनियरिंग की कुछ ऐसी ब्रांच हैं, जिनमें शुरुआती पैकेज ही लाखों-करोड़ों में होता है।