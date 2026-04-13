B Tech course : बीटेक के इन दो कोर्सेज में क्या है अंतर? जानें आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर

B Tech course : बीटेक (BTech) में प्रवेश के समय अक्सर छात्रों के सामने सबसे बड़ी उलझन यह होती है कि वे कौन सा कोर्स चुनें? इंजीनियरिंग सेक्टर में अब वो दौर गया जब स्टूडेंट्स सिर्फ मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल जैसी पारंपरिक ब्रांच तक सीमित रहते थे। कंपनियां अब ऑलराउंडर इंजीनियर्स की तलाश में हैं जो एक साथ कई क्षेत्रों की जानकारी रखते हैं।