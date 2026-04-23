23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Government Jobs After 12th: यूपी बोर्ड 12वीं के बाद सरकारी नौकरी का सपना होगा सच, इन 6 बड़े विभागों में मिल सकती है ‘सीधी’ एंट्री

Government Jobs After 12th: यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के बाद पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी? यहां देखें एसएससी, एनडीए, रेलवे और पुलिस जैसे टॉप विभागों में करियर बनाने की पूरी डिटेल।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Apr 23, 2026

Government jobs after 12th students, SSC CHSL and Stenographer recruitment 2026, Railway jobs for 12th pass, UP Board Class 10th 12th Result 2026 update, upresults.nic.in

Government Jobs After 12th Students (Image- Gemini)

Government jobs after 12th for UP Board students: यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का परिणाम आने के बाद करोड़ों स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल 'अब आगे क्या' को लेकर होगा। वहीं बहुत से स्टूडेंट उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज और डिग्री कोर्सेज का रुख करेंगे, वहीं एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कम उम्र में ही गवर्नमेंट जॉब पाकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के पास 12वीं पास युवाओं के लिए कई बेहतरीन करियर विकल्प मौजूद हैं। यदि आप भी 12वीं के तुरंत बाद सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, तो ये टॉप 6 विकल्प आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं।

1. कर्मचारी चयन आयोग (SSC CHSL)

एसएससी द्वारा आयोजित होने वाली कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) परीक्षा 12वीं पास छात्रों के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है। इसके जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में भर्ती की जाती है।

  • प्रमुख पद: लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC), जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) और डाटा एंट्री ऑपरेटर।
  • खासियत: इसमें अच्छी सैलरी के साथ-साथ केंद्र सरकार की सभी सुविधाएं और भत्ते मिलते हैं।
  • चयन प्रक्रिया: इसमें टियर-1 (CBT) और टियर-2 की परीक्षाएं शामिल होती हैं।

2. रक्षा सेवाएं (NDA)

देश सेवा का जज्बा रखने वाले युवाओं के लिए (NDA) बेहतरीन अवसर है। 12वीं के बाद छात्र एनडीए की परीक्षा देकर भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना में अधिकारी (Officer) बन सकते हैं।

  • अवसर: थल सेना, नौसेना और वायु सेना में लेफ्टिनेंट या समकक्ष पद पर सीधी भर्ती।
  • योग्यता: 12वीं पास (वायु सेना और नौसेना के लिए फिजिक्स और मैथ्स जरूरी होती है)।
  • परीक्षा: यूपीएससी साल में दो बार (अप्रैल और सितंबर) परीक्षा आयोजित करता है, जिसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है।

3. एसएससी स्टेनोग्राफर (SSC Stenographer)

यदि आपकी पकड़ शॉर्टहैंड और टाइपिंग पर अच्छी है, तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड 'सी' और 'डी' के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए केवल 12वीं पास होना आवश्यक है। इस नौकरी में वेतन के साथ-साथ केंद्र सरकार के बड़े अधिकारियों के साथ काम करने का मौका मिलता है।

  • कार्य: मंत्रियों और बड़े अधिकारियों के साथ उनके सहायक के रूप में काम करना।
  • भविष्य: इसमें प्रमोशन की संभावनाएं बहुत अच्छी होती हैं और आप सचिवालयों में काम कर सकते हैं।
  • परीक्षा: कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद स्किल टेस्ट (स्टेनोग्राफी) होता है।

4. रेलवे भर्ती (RRB NTPC)

भारतीय रेलवे में भी 12वीं पास युवाओं के लिए समय-समय पर भर्तियां निकलती रहती हैं। आरआरबी एनटीपीसी के तहत कई पदों पर भर्तियां निकालती है। रेलवे की नौकरियां अपनी सुविधाओं और स्थिरता के लिए जानी जाती हैं।

  • प्रमुख पद: कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क।
  • फायदे: रेलवे पास, मेडिकल सुविधा और रहने के लिए क्वार्टर जैसी सुविधाएं इसे आकर्षक बनाती हैं।

5. राज्य पुलिस बल (State Police)

उत्तर प्रदेश सहित देश के लगभग सभी राज्यों में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास तय है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर बड़े पैमाने पर भर्तियां होती हैं, जो युवाओं को वर्दी पहनने और समाज की सेवा करने का सीधा अवसर देती हैं।

  • भर्ती: यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड समय-समय पर कांस्टेबल के हजारों पदों पर भर्तियां निकालता है।
  • परीक्षा: इसमें लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और मेडिकल टेस्ट पास करना होता है।

6. सेना में अग्निवीर (Agniveer Scheme)

अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में अग्निवीर बनने का विकल्प भी काफी चर्चा में है। 12वीं पास युवा थल सेना, वायु सेना और नौसेना में अग्निवीर के रूप में शामिल हो सकते हैं।

  • अवधि: 4 साल की सेवा, जिसके बाद 25% जवानों को स्थायी किया जाता है।
  • लाभ: सेवा के दौरान आकर्षक पैकेज और सेवामुक्ति पर 'सेवा निधि' फंड के साथ-साथ अन्य नौकरियों में प्राथमिकता।

तैयारी के लिए कुछ खास टिप्स

सरकारी परीक्षाओं में आपकी पिछले 6 से 12 महीने के करंट अफेयर्स पर पकड़ होनी चाहिए। इसके साथ ही पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्रों (Previous Year Papers) को हल करने से अप परीक्षा के पैटर्न का सही अंदाजा लगा सकते हैं। अधिकतर परीक्षाओं में गणित और रीजनिंग के सवाल समय लेते हैं, इसलिए नियमित अभ्यास (Mock Test) करते रहना जरूरी है।

ये भी पढ़ें

Job Exit Rules: क्या नोटिस पीरियड सर्व न करने पर रुक जाएगी आपकी सैलरी? जानिए क्या कहता है भारत का लेबर लॉ
शिक्षा
Notice Period Rules India,Employee Rights After Resignation,Resignation Labor Law 2026,Notice period rules in India 2026,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

सरकारी नौकरी

यूपी बोर्ड

Published on:

23 Apr 2026 03:50 pm

Hindi News / Education News / Government Jobs After 12th: यूपी बोर्ड 12वीं के बाद सरकारी नौकरी का सपना होगा सच, इन 6 बड़े विभागों में मिल सकती है ‘सीधी’ एंट्री

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

पढ़ाई में नहीं लगा मन तो खड़ी कर दी 19 हजार करोड़ की कंपनी, 8वीं पास शख्स ने बीकाजी को बनाया ग्लोबल ब्रांड

Bikaji Founder Ratan Agarwal, Ratan Agarwal Passes Away, Ratan Agarwal Success Story, Bikaji, Haldiram,
शिक्षा

UP Board Result 2026 : एक ही स्कूल से निकले UP बोर्ड के टॉपर, सीतापुर की कशिश और शिखा ने प्रदेशभर में किया टॉप

सीतापुर

UP Board Class 10th Result 2026: कशिश और अंशिका बनीं टॉपर, यूपी बोर्ड में बेटियों की शानदार जीत

97.83% के साथ दोनों ने मारी बाजी
प्रयागराज

UP Board 12th Class Result 2026: यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, सीतापुर की शिखा वर्मा बनी टॉपर

up board 12th class result 2026 live updates roll number wise check online
प्रयागराज

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड के 50 लाख छात्रों का इंतजार खत्म, 10वीं-12वीं के रिजल्ट पर आ गया बड़ा अपडेट

UP Board Class 10th 12th Result 2026 update, UPMSP board result live news, How to get UP Board marksheet on DigiLocker, UP Board passing marks, upmsp.edu.in, upresults.nic.in
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.