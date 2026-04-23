Government Jobs After 12th: यूपी बोर्ड 12वीं के बाद सरकारी नौकरी का सपना होगा सच, इन 6 बड़े विभागों में मिल सकती है ‘सीधी’ एंट्री

Government jobs after 12th for UP Board students: यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का परिणाम आने के बाद करोड़ों स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल 'अब आगे क्या' को लेकर होगा। वहीं बहुत से स्टूडेंट उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज और डिग्री कोर्सेज का रुख करेंगे, वहीं एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कम उम्र में ही गवर्नमेंट जॉब पाकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के पास 12वीं पास युवाओं के लिए कई बेहतरीन करियर विकल्प मौजूद हैं। यदि आप भी 12वीं के तुरंत बाद सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, तो ये टॉप 6 विकल्प आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं।