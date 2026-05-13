शिबू सोरेन के साथ झारखंड को बिहार से अलग करवाने वाले ‘माधव लाल’ अब नहीं रहे, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'गोमिया के पूर्व विधायक और अविभाजित बिहार सरकार के साथ-साथ राज्य गठन के बाद झारखंड सरकार में मंत्री रहे माधव लाल सिंह के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने लंबे समय तक जनसेवा और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। माधव बाबू का निधन सार्वजनिक जीवन के लिए एक अपूरणीय क्षति है।' मुख्यमंत्री ने आगे दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों तथा समर्थकों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की।