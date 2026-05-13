नासिक से हरियाणा तक बिछा जाल! कौन है शुभम खैरनार, जिसने NEET पेपर लीक को लेकर किए कई खुलासे

हैरान करने वाली बात यह है कि शुभम खुद मेडिकल बैकग्राउंड का है। वर्ष 2021 में उसने मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी में BAMS (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery) कोर्स में एडमिशन लिया था। यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार, एडमिशन के बाद वह कॉलेज में कभी उपस्थित ही नहीं हुआ। कुलपति मुकेश तिवारी ने स्पष्ट किया कि उसकी कोई शैक्षणिक गतिविधि दर्ज नहीं है। इस तथ्य से जांचकर्ता यह आशंका जता रहे हैं कि क्या शुभम पहले से ही किसी संगठित नेटवर्क का हिस्सा था।