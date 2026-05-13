थलापति विजय के ज्योतिषी की नियुक्ति रद्द, चुनावी भविष्यवाणी से चर्चा में आए

राधान पंडित पिछले कुछ समय से तमिलनाडु की राजनीति में काफी चर्चा में हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले ही दावा किया था कि थलापति विजय की पार्टी टीवीके राज्य में बड़ी जीत दर्ज करेगी और सरकार बनाएगी। चुनाव परिणाम आने के बाद उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीटों पर जीत हासिल कर राजनीतिक हलकों में बड़ा संदेश दिया।