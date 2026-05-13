तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय पास, समर्थन में पड़े 144 वोट, विरोध में 22 वोट

तमिलनाडु विधानसभा में TVK के पास कुल 107 सीटें हैं, क्योंकि विजय ने त्रिची ईस्ट सीट से इस्तीफा दे दिया और पेरम्बूर सीट अपने पास रखी। हालांकि, मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पार्टी के पास वोट देने के लिए 106 विधायक ही बचे थे। कोर्ट ने TVK नेता श्रीनिवास सेतुपति को विधानसभा के विश्वास मत में हिस्सा न लेने का निर्देश दिया था, क्योंकि DMK ने कोर्ट में तिरुपत्तूर के चुनावी नतीजों को चुनौती दी थी।