Sonia Gandhi Hospitalised: सोनिया गांधी फिर अस्पताल में भर्ती, राहुल गांधी ने रद्द किया केरल दौरा

Sonia Gandhi Hospitalised: कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी को बुधवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले 24 मार्च को भी उन्हें बुखार और सिस्टेमिक इन्फेक्शन की शिकायत के बाद दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, सोनिया गांधी को मंगलवार रात 10:22 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर पेट और यूरिनरी ट्रैक्ट में संभावित संक्रमण की जांच कर रहे हैं।