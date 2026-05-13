Prateek Yadav Death: मां चाहती थीं राजनीति करें प्रतीक यादव, साधना देवी पर परिवार में फूट डालने के भी लगे थे आरोप

Prateek Yadav Death: समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav)के छोटे बेटे प्रतीक यादव (Prateek Yadav) का 13 मई, 2026 की सुबह निधन हो गया। वह मुलायम की दूसरी पत्नी साधना यादव के बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई थे। साधना यादव का 2022 में गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। वह 62 साल की थीं। उनकी दिली इच्छा थी कि बेटा प्रतीक राजनीति करे, लेकिन उनकी यह ख़्वाहिश अधूरी ही रह गई। हालांकि, कहा जाता है कि बेटे के मना करने पर उन्होंने बहू अपर्णा यादव को राजनीति में उतारा। इसमें शिवपाल सिंह ने उनकी मदद की।