AINRC नेता एन रंगासामी ने ली पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन समारोह में हुए शामिल

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी (Photo-IANS)
N Rangasamy: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (AINRC) के नेता एन रंगासामी ने बुधवार को पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे।
एन रंगासामी के अलावा भाजपा के के ए नमस्सिवायम और AINRC नेता मल्लादी कृष्ण राव ने मंत्री पद की शपथ ली थी। बता दें कि ए नमस्सिवायम 2021 में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। वे पिछली पुडुचेरी सरकार में गृहमंत्री थे।
9 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में AINRC ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 12 सीटों पर जीत दर्ज की। उनके गठबंधन सहयोगी भाजपा ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 4 सीटों पर विजय हासिल की, जबकि AIADMK और लाचित जननायगा काची ने 1-1 सीट जीती। इस तरह 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA की कुल संख्या 18 हो गई।
एन रंगासामी का यह मुख्यमंत्री के रूप में पांचवां कार्यकाल है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस के साथ की थी। कांग्रेस में रहते हुए वे 2001 से 2006 और फिर 2006 से 2008 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने 2011 में कांग्रेस से अलग राह अपनाई और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की स्थापना की। उसी वर्ष विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल कर वे तीसरी बार मुख्यमंत्री बने।
इसके बाद AINRC-नीत NDA गठबंधन के नेता के तौर पर वे 2021 से 12 मई 2026 तक मुख्यमंत्री रहे। अब 2026 के विधानसभा चुनाव में NDA गठबंधन की जीत के बाद वे लगातार दूसरी बार और कुल पांचवीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं।
शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने कहा, 'मुझे इस बात से बेहद खुशी हो रही है कि मैंने पांचवीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला है। हम लोगों की भलाई और राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। मेरी सरकार हर उस कदम को लागू करेगी, चाहे वह किसी खास काम में तेज़ी लाना हो या नई योजनाएं शुरू करना, जिससे राज्य के विकास में मदद मिले। बाकी मंत्री भी जल्द ही अपने पद की शपथ लेंगे।'
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