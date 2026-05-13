Bengal Politics: नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे शुभेन्दु अधिकारी, जानें इसकी वजह

2021 विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से शुभेन्दु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। चुनाव आयोग के अनुसार शुभेन्दु अधिकारी ने लगभग 1,956 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। नंदीग्राम की यह सीट पूरे देश में चर्चा का केंद्र बनी रही, क्योंकि यह मुकाबला बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई माना गया।