Bengal Result Analysis: 49 सीटों पर जीत का अंतर डिलीट किए गए वोटर्स से कम, जानें- TMC-BJP ने कितनी सीटें जीती

कुल 293 सीटों में से 16 सीटें ऐसी रहीं जहां हटाए गए मतदाताओं और जीत के अंतर के बीच का फर्क 10,000 से ज्यादा था। टीएमसी की 80 में से 21 सीटों पर हटाए गए मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा रही। यह अंतर समसेरगंज में सबसे ज्यादा 67,188 तक था, जबकि कामरहाटी में यह अंतर सिर्फ 119 का रहा। टीएमसी ने ऐसी 9 सीटें जीतीं जहां यह अंतर 10,000 से ज्यादा था।