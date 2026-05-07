Bengal Result Analysis: 49 सीटों पर जीत का अंतर डिलीट किए गए वोटर्स से कम, जानें- TMC-BJP ने कितनी सीटें जीती

49 सीटों पर जीत का अंतर डिलीट किए गए वोटर्स से कम (Photo-IANS)
Bengal Result Analysis: पश्चिम बंगाल विधानसभा की कुल 293 सीटों में से 49 ऐसी सीटें रहीं जहां जीत का अंतर उन मतदाताओं की संख्या से कम था, जिनके नाम एसआइआर (SIR) के दौरान मतदाता सूची (Voter List) से हटाए गए थे। राज्यभर में एसआइआर के दौरान 90 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए थे। इन 49 सीटों में से 26 सीटें बीजेपी ने जीतीं, 21 टीएमसी और 2 सीटें कांग्रेस ने जीतीं।
बता दें कि प्रदेश में बीजेपी ने कुल 207 सीटें जीतीं। इनमें से 26 सीटों पर ऐसी स्थिति रही जहां हटाए गए वोटर्स की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा थी। इनमें से 25 सीटें बीजेपी ने टीएमसी से छीनीं, जबकि दार्जिलिंग सीट उसने बरकरार रखी। पांच सीटों पर तो हटाए गए मतदाताओं और जीत के अंतर में 10,000 से ज्यादा का फर्क रहा।
कुल 293 सीटों में से 16 सीटें ऐसी रहीं जहां हटाए गए मतदाताओं और जीत के अंतर के बीच का फर्क 10,000 से ज्यादा था। टीएमसी की 80 में से 21 सीटों पर हटाए गए मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा रही। यह अंतर समसेरगंज में सबसे ज्यादा 67,188 तक था, जबकि कामरहाटी में यह अंतर सिर्फ 119 का रहा। टीएमसी ने ऐसी 9 सीटें जीतीं जहां यह अंतर 10,000 से ज्यादा था।
अन्य दलों में कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी ने 2-2 सीटें जीतीं, जबकि सीपीएम और ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट को 1-1 सीट मिली। कांग्रेस की दोनों जीत (फरक्का और रानीनगर) ऐसी सीटों पर आईं जहां जीत का अंतर हटाए गए मतदाताओं से कम था।
|सीट
|विजेता
|जीत का अंतर
|SIR में हटे नाम
|समसेरगंज
|कांग्रेस
|7,587
|74,775
|लालगोला
|टीएमसी
|1,8960
|55,420
|फरक्का
|कांग्रेस
|8,193
|38,822
|मटियाबाड़ी
|टीएमसी
|10,496
|37,255
|जंगीपुर
|बीजेपी
|10,542
|36,581
|सूती
|कांग्रेस
|12,357
|37,965
|राजारहाट-न्यू-टाउन
|बीजेपी
|316
|24,132
|सीताई
|टीएमसी
|2,721
|20,213
|रानीनगर
|कांग्रेस
|2,701
|17,140
|मुर्शिदाबाद
|टीएमसी
|6,685
|20,680
|मध्यग्राम
|टीएमसी
|2,399
|14,842
|आमडांगा
|टीएमसी
|2,995
|15,387
|करंदीघी
|बीजेपी
|19,869
|31,562
|नलहाटी
|कांग्रेस
|1,986
|13,463
|भरतपुर
|बीजेपी
|6,528
|17,481
|रैना
|बीजेपी
|834
|11,284
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज की और स्पष्ट बहुमत हासिल किया। वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (AITC) को 80 सीटों पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) ने 2-2 सीटें जीतीं, जबकि सीपीएम केवल 1 सीट पर सिमट गई। चुनाव नतीजों ने राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव दर्ज किया है।
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