बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर हादसा, धू-धू कर जली जयनगर-उधना एक्सप्रेस की बोगी

Madhubani Railway Station Fire: बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-03 पर पिछले दो-तीन दिनों से खड़ी गाड़ी संख्या 22563 जयनगर-उधना एक्सप्रेस के एक कोच में गुरुवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते ऊंची-ऊंची लपटें और धुएं का काला गुबार आसमान की तरफ उठने लगा, जिससे स्टेशन परिसर और रेल यात्रियों में भारी हड़कंप और अफरातफरी मच गई। गनीमत यह रही कि ट्रेन पूरी तरह खाली थी, जिसके कारण इस बड़े हादसे में किसी के हताहत होने या जान-माल का नुकसान होने की खबर नहीं है।