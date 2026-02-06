चीन-थाईलैंड से जुड़े गैंग का पर्दाफाश, छापे में मिला ‘चीनी सिम बॉक्स’ और 136 मोबाइल…

पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छापे के दौरान पुलिस को सात सिम बॉक्स, 136 मोबाइल फोन, 136 से ज्यादा सिम कार्ड, वाईफाई केबल, स्विच और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले। इसके साथ ही 1.68 लाख रुपये नकद भी बरामद किए गए। उन्होंने आगे बताया कि इस पूरे मामले की जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को भी दे दी गई है। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।