नेपाल में ट्रेनिंग, बिहार से ठगी और चीन-म्यांमार तक तार… युवाओं को बंधक बना करवाते थे फ्रॉड, साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़

गिरफ्तार मुख्य आरोपी मनजीत सिंह ने पूछताछ में बताया कि वह करीब चार महीने पहले नेपाल के काठमांडू गया था। वहां एक होटल में उसकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई, जिन्होंने उसे सिम बॉक्स का इस्तेमाल करके साइबर फ्रॉड के बारे में सब कुछ सिखाया। उसे सिखाया गया कि इंडियन मोबाइल नंबर को विदेशी इंटरनेट नेटवर्क से कैसे जोड़ा जाए, ताकि कॉल और मैसेज विदेशी सर्वर से रूट हों और उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाए। इसके बाद वह बिहार लौट आया और धीरे-धीरे पुराने मोबाइल फोन और सिम कार्ड इकट्ठा करके एक नेटवर्क बनाया।