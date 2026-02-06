6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

मधुबनी

नेपाल में ट्रेनिंग, बिहार से ठगी और चीन-म्यांमार तक तार… युवाओं को बंधक बना करवाते थे फ्रॉड, साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़

Cyber Fraud: बिहार के मधुबनी में पुलिस ने म्यांमार, कंबोडिया और चीन से जुड़े एक इंटरनेशनल साइबर स्कैम नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ये स्कैमर बिहार के एक रिहायशी इलाके से सिम बॉक्स का इस्तेमाल करके दुनिया भर में ठगी कर रहे थे।

3 min read
Google source verification

मधुबनी

image

Anand Shekhar

Feb 06, 2026

Cyber ​​fraud

Cyber ​​fraud फोटो-पत्रिका

Cyber Fraud: बिहार के मधुबनी जिले से चल रहे एक इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिसके तार नेपाल से लेकर चीन, म्यांमार और कंबोडिया तक फैले हुए हैं। इस नेटवर्क में शामिल अपराधी विदेशों में युवाओं को बंधक बनाकर साइबर फ्रॉड कर रहे थे, जबकि पूरे फ्रॉड का टेक्निकल काम बिहार से किया जा रहा था। एक जॉइंट ऑपरेशन में, पुलिस ने मुख्य मास्टरमाइंड सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए।

मधुबनी से चलता था इंटरनेशनल फ्रॉड का कंट्रोल रूम

साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट, सिटी पुलिस स्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और अन्य एजेंसियों की जॉइंट रेड में पता चला कि पूरा नेटवर्क मधुबनी सिटी पुलिस स्टेशन इलाके के तिरहुत कॉलोनी के एक घर से चलाया जा रहा था। फ्रॉड का शक न हो, इसलिए इस घर में सिम बॉक्स लगाकर विदेशों से आने वाली कॉल्स को इंडियन नेटवर्क पर डायवर्ट किया जाता था।

पुलिस ने मौके से सात सिम बॉक्स, 136 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 136 सिम कार्ड, वाई-फाई केबल, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव और 1.68 लाख रुपये कैश बरामद किया। शुरुआती जांच में पता चला है कि इन डिवाइस का इस्तेमाल करके हजारों लोगों के साथ फ्रॉड किया गया होगा।

नेपाल में साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग

गिरफ्तार मुख्य आरोपी मनजीत सिंह ने पूछताछ में बताया कि वह करीब चार महीने पहले नेपाल के काठमांडू गया था। वहां एक होटल में उसकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई, जिन्होंने उसे सिम बॉक्स का इस्तेमाल करके साइबर फ्रॉड के बारे में सब कुछ सिखाया। उसे सिखाया गया कि इंडियन मोबाइल नंबर को विदेशी इंटरनेट नेटवर्क से कैसे जोड़ा जाए, ताकि कॉल और मैसेज विदेशी सर्वर से रूट हों और उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाए। इसके बाद वह बिहार लौट आया और धीरे-धीरे पुराने मोबाइल फोन और सिम कार्ड इकट्ठा करके एक नेटवर्क बनाया।

700-1000 रुपये में बिकती थीं सिम

जांच में यह भी पता चला कि इस पूरे रैकेट में लोकल सिम कार्ड बेचने वालों की भी अहम भूमिका थी।दो सिम विक्रेता ऊंचे दामों पर लोगों के नाम से लिए गए सिम कार्ड आरोपियों को उपलब्ध कराते थे। हर सिम कार्ड की कीमत 700 से 1000 रुपये के बीच थी। इन सिम कार्ड को फिर सिम बॉक्स में डालकर विदेशों से फ्रॉड कॉल किए जाते थे।

कई देशों से जुड़ा ‘साइबर स्लेवरी’ नेटवर्क

पुलिस के मुताबिक, इस रैकेट के तार चीन, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में चल रहे साइबर स्कैम कंपाउंड से जुड़े हैं। युवाओं को नौकरी का झांसा देकर इन जगहों पर बुलाया जाता था, फिर उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे और उन्हें बंधक बना लिया जाता था। इसके बाद इन युवाओं का इस्तेमाल भारत समेत दूसरे देशों में साइबर फ्रॉड करने के लिए किया जाता था। भारत में बैठे आरोपी सिम बॉक्स के जरिए कॉल रूट करते थे और विदेशी स्कैमर्स पीड़ितों को ठगते थे।

SP योगेंद्र कुमार ने बताया कि यह नेटवर्क साइबर अरेस्ट, फर्जी बैंक कॉल, KYC अपडेट, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट और दूसरे डिजिटल फ्रॉड में शामिल था। शुरुआती सबूतों से क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टमेंट से भी लिंक सामने आए हैं, जिनकी गहराई से जांच की जा रही है।

कितने लोग शिकार हुए? जांच जारी

पुलिस का कहना है कि अभी यह साफ नहीं है कि इस नेटवर्क के जरिए कितने लोगों को धोखा दिया गया या कितने युवाओं को विदेश में बंधक बनाकर फ्रॉड करने के लिए मजबूर किया गया। फ्रॉड की असली तस्वीर जब्त किए गए मोबाइल फोन, SIM कार्ड और डिजिटल डेटा की फोरेंसिक जांच के बाद ही सामने आएगी।

गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ जारी है, और पुलिस को शक है कि इस सिंडिकेट में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। अधिकारियों का मानना ​​है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं।

संबंधित विषय:

Bihar news

crime news

crimenews

Published on:

06 Feb 2026 05:47 pm

Hindi News / Bihar / Madhubani / नेपाल में ट्रेनिंग, बिहार से ठगी और चीन-म्यांमार तक तार… युवाओं को बंधक बना करवाते थे फ्रॉड, साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़

