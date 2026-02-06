NEET छात्रा केस में नया मोड़: रात 1 बजे पिता को किए थे 3 कॉल, घर में मिले मां-भाई के टूटे मोबाइल से बढ़ा सस्पेंस

NEET छात्रा के कमरे से बरामद डायरी भी SIT जांच का एक अहम हिस्सा बन गई है। डायरी में कई एंट्री ने जांच को और भी संवेदनशील बना दिया है। SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) का मानना ​​है कि छात्रा काफी समय से अकेलापन महसूस कर रही थी। अपनी डायरी में, उसने अपने दोस्तों के बारे में बात करते समय काफी हल्के और पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब बात उसके परिवार की आई, तो गुस्सा साफ दिख रहा था। डायरी में गुस्से के संकेत, खासकर अपने भाई के प्रति, मिले हैं। इसके आधार पर, SIT को शक है कि परिवार में कुछ तनाव या झगड़ा हो सकता था।