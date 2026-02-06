सूरज बिहारी हत्याकांड: गोली से गई बेटे की जान, सदमे से पिता की… मर्डर के 10 दिन बाद ही घर से उठी दूसरी अर्थी

इस पूरे मामले पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर जवाहर यादव को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जवाहर यादव की मौत को सिर्फ एक सामान्य मौत मानने से इनकार करते हुए इसे सिस्टम की असंवेदनशीलता का नतीजा बताया। पप्पू यादव ने लिखा कि सूरज बिहारी के पिता जवाहर यादव की बेटे की मौत के दुख में मौत होना बेहद दिल दहला देने वाला, अकल्पनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। वह शहर के एक सम्मानित व्यवसायी, एक जागरूक नागरिक और अपने बेटे के लिए न्याय की उम्मीद में जी रहे एक टूटे हुए पिता थे।