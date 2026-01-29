REEL बनी व्यवसायी की हत्या की वजह! सरेआम गोलियों से भूना गया सूरज, हत्यारों की तलाश में नेपाल तक फैला पुलिस का जाल

हत्या के अगले दिन मृतक के छोटे भाई उदय बिहारी के फर्द बयान पर मरंगा थाना में कांड संख्या 32/26 दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष कौशल कुमार ने बताया कि इस मामले में सात लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। इनमें ब्रजेश सिंह, उसका भाई नंदू सिंह, स्नेहिल झा, उसका भाई आदित्य झा, अमन सिंह, रजनीश सिंह और अंशू सिंह शामिल हैं। इसके अलावा तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस हत्याकांड को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है।