पार्लियामेंट के बाहर पप्पू यादव का धरना! NEET छात्रा केस में मंत्री के बेटे पर लगाया आरोप, बोले-पुलिस कर रही बेहूदगी

संसद के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (फोटो- X@SouravRaj)
NEET Student Death-Rape Case: पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत और कथित रेप मामले को लेकर सियासत अब संसद तक पहुंच गई है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बुधवार को संसद भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए बिहार पुलिस, राज्य सरकार और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। पप्पू यादव ने साफ कहा कि यह सिर्फ एक छात्रा की मौत का मामला नहीं है, बल्कि सत्ता-संरक्षित अपराध, पुलिसिया लापरवाही और एक संगठित साजिश का उदाहरण बन चुका है।
संसद परिसर के बाहर पप्पू यादव अपने शरीर पर बैनर लपेटे और हाथों में तख्तियां लेकर धरने पर बैठे नजर आए। उनके पोस्टरों पर लिखे नारे सीधे तौर पर सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर हमला कर रहे थे। पोस्टरों पर लिखा था, “NEET छात्रा का हत्यारा कौन? जांच के नाम पर खेल बंद करो, असली गुनहगारों को सामने लाओ", "अपराधियों को बचाने के लिए परिवार को सताना बंद करो”, “CBI जांच करना होगा” और “पटना के सेक्स रैकेट के गठबंधन से मुक्ति देना होगा सरकार।" "बेटियों का हत्यारा कौन? अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो, न्याय का रास्ता साफ करो।"
इस दौरान मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने बेहद तीखे शब्दों में कहा कि इस मामले में एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता और एक मंत्री के बेटे की संलिप्तता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यही वजह है कि बिहार पुलिस शुरू से ही मामले को दबाने में जुटी हुई है। पप्पू यादव ने कहा, “यह कैसी न्याय व्यवस्था है? यह अब दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, बेहया व्यवस्था बन चुकी है। गणतंत्र दिवस पर संविधान की दुहाई दी जाती है, लेकिन बिहार में पुलिस सत्ता के संरक्षण में अपराधियों को बचाने का काम कर रही है।”
पप्पू यादव ने SIT की जांच पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस असली आरोपियों तक पहुंचने के बजाय पीड़ित परिवार को ही निशाना बना रही है। उन्होंने कहा, “जांच के नाम पर पीड़िता के मामा, रिश्तेदारों और परिवार के लोगों को बुलाकर टॉर्चर किया जा रहा है। DNA सैंपल के नाम पर रिश्तों को कलंकित किया जा रहा है। यह पुलिसिया गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है?”
पप्पू यादव ने पटना में कथित सेक्स रैकेट का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे मामले के तार एक बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं, जिसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा, “पटना में सेक्स रैकेट चलाने वाले माफियाओं को सत्ता का संरक्षण है। जब तक इस गठजोड़ को तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक किसी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा।”
सांसद ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक इस मामले की जांच CBI को नहीं सौंपी जाती, तब तक न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। पप्पू यादव ने कहा, “हम चुप नहीं बैठेंगे। सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। यह सिर्फ पटना की NEET छात्रा का मामला नहीं, बल्कि बिहार की हर बेटी की सुरक्षा का सवाल है।"
इससे पहले, देर रात पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर भी बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा, "बिहार पुलिस ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं। NEET छात्रा को इंसाफ दिलाने के बजाय, उन्होंने उसके परिवार पर बहुत ज्यादा ज़ुल्म किया है। पहले उन्होंने कहा कि रेप नहीं हुआ। अब जब सीमेन रिपोर्ट आ गई है, तो वे DNA सैंपल लेने के नाम पर परिवार वालों को टॉर्चर कर रहे हैं और रिश्तेदारों पर जुर्म कबूल करने का दबाव डाल रहे हैं।"
