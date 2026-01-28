पार्लियामेंट के बाहर पप्पू यादव का धरना! NEET छात्रा केस में मंत्री के बेटे पर लगाया आरोप, बोले-पुलिस कर रही बेहूदगी

संसद परिसर के बाहर पप्पू यादव अपने शरीर पर बैनर लपेटे और हाथों में तख्तियां लेकर धरने पर बैठे नजर आए। उनके पोस्टरों पर लिखे नारे सीधे तौर पर सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर हमला कर रहे थे। पोस्टरों पर लिखा था, “NEET छात्रा का हत्यारा कौन? जांच के नाम पर खेल बंद करो, असली गुनहगारों को सामने लाओ", "अपराधियों को बचाने के लिए परिवार को सताना बंद करो”, “CBI जांच करना होगा” और “पटना के सेक्स रैकेट के गठबंधन से मुक्ति देना होगा सरकार।" "बेटियों का हत्यारा कौन? अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो, न्याय का रास्ता साफ करो।"