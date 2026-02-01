अंधाधुंध फायरिंग और मौत… फेमस ब्लॉगर सूरज बिहारी मर्डर का VIDEO वायरल, REEL बनी हत्या की वजह

जानकारी के अनुसार, 27 जनवरी की सुबह मरंगा थाना क्षेत्र के बसंत विहार स्थित एक पार्क के पास पंचायत के दौरान यह वारदात हुई। सरस्वती पूजा के दिन एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर हुए विवाद के बाद समझौते के लिए पंचायत बुलाई गई थी। सूरज बिहारी अपने भाई उदय यादव के साथ हुई मारपीट की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे थे। उनके साथ बॉडीगार्ड भी मौजूद था, लेकिन पंचायत से पहले गार्ड के हथियार बाहर रखवा दिए गए थे। इसी दौरान बदमाशों ने सूरज बिहारी पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं।