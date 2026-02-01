दोनों तरफ से तड़ातड़ चली गोलियां…पुलिस के साथ मुठभेड़ में हत्या के आरोपी को पैर में लगी गोली, अवैध हथियार सहित जख्मी हालत में गिरफ्तार

Bihar Police Encounter: बिहार के मधुबनी जिले में रविवार को पुलिस और एक आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। घटना राजनगर (Rajnagar) थाना क्षेत्र की है, जहां हत्या के मामले में एक व्यक्ति को पुलिस ने अवैध हथियार के साथ पकड़ लिया। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार (Yogendra Kumar) ने बताया कि 10 फरवरी को राघोपुर बलाट (Raghopur Balat) के पास जयराम मंडल की (Jayram Mandal) गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वे मधुबनी जा रहे थे। जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में थी।