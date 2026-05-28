बिहार विधान परिषद में LJPR की हो सकती है एंट्री, चिराग पासवान किसे देंगे मौका? इन दो नामों की चर्चा

बाहुबली हुलास पांडेय बिहार की राजनीति में एक प्रभावसाली हस्ती है। वे पहले भी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से विधान परिषद (MLC) के सदस्य रह चुके हैं। हुलास पर कई तरह के आरोप हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, जान से मारने की धमकी, रंगदारी, संगठित अपराध और यहां तक कि अवैध हथियारों की तस्करी भी शामिल है। बक्सर और भोजपुर जिले में उनका काफी दबदबा है और उनका कारोबारी साम्राज्य पूरे शाहाबाद क्षेत्र में फैला हुआ है। CBI ने रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर नाथ उर्फ मुखिया जी की 2012 में हुई हत्या के मामले में हुलास पांडेय को मुख्य आरोपी बनाया है।