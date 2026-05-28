बिहार MLC चुनाव: राजनीति में वारिसों का उदय, बेटों-भांजों को सेट करने की तैयारी

बिहार विधान परिषद चुनाव अब राजनीतिक अनुभव से ज्यादा राजनीतिक विरासत का चुनाव बनता नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का विधान परिषद पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि निशांत कुमार अपने पिता की खाली हुई सीट के बजाय जेडीयू कोटे की दूसरी खाली हो रही सीट से परिषद जाएंगे। इससे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि जेडीयू कोटे से कुछ मौजूदा एमएलसी का पत्ता कट सकता है।