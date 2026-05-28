नीतीश कुमार अचानक पहुंचे डिप्टी सीएम आवास, विजय चौधरी से बोले- क्या हो रहा है, घर आकर सब बताइए

Nitish Kumar: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार गुरुवार को एक्शन मोड में नजर आए। पहले वो उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के सरकारी आवास पर पहुंचे, जहां से निकलते वक्त उन्होंने उपमुख्यमंत्री को एक ऐसा निर्देश दिया, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उपमुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंच गए, जहां जन सुनवाई के लिए मंत्रियों को मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो उपस्थित नहीं थे। ये देख कर नीतीश कुमार नाराज हो गए।