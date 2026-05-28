Bihar Politics: नीतीश के तेवर से बढ़ी अटकलें, क्या सरकार के कामकाज से नाराज हैं पूर्व CM?

Bihar Politics पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को अचानक कैबिनेट मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विजय चौधरी से कहा, “शाम में आइए और एक-एक चीज बताइए, क्या चल रहा है।” नीतीश कुमार के इस बयान के बाद बिहार का सियासी तापमान बढ़ गया है। राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं? क्या बिहार की राजनीति में कुछ नया होने वाला है? ऐसे कई सवाल अब बीजेपी और जदयू दोनों के दफ्तरों में चर्चा का विषय बने हुए हैं।