पटना के निशांत दयाल ने बनाया खास प्लेटफॉर्म; जहां गावस्कर, हरभजन और हेडन खोलेंगे ड्रेसिंग रूम के अनसुने राज

Midwicket Stories: आज पूरी दुनिया बिहार के युवाओं के हुनर ​​का लोहा मानती है। अपनी प्रतिभा के दम पर वे हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इसी कड़ी में मूल रूप से पटना के रहने वाले युवा उद्यमी निशांत दयाल और उनके सह-संस्थापक जया प्रसाद ने मिलकर एक बेहद अनोखा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तीन साल की कड़ी मेहनत और अनगिनत चर्चाओं के बाद, उन्होंने मिडविकेट स्टोरीज लॉन्च किया है, जो अपनी तरह का पहला वैश्विक क्रिकेट कहानी कहने वाला प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का भव्य और आधिकारिक लॉन्च हाल ही में मुंबई के ITC मराठा होटल में हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर क्रिकेट जगत की कई दिग्गज हस्तियां और जानी-मानी शख्सियतें मौजूद थीं, जिन्होंने बिहार के इस सपूत की सोच और विजन की जमकर तारीफ की।