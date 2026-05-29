रोहिणी आचार्य को मिल सकता है MLC का टिकट! लालू यादव आज जाएंगे सिंगापुर, रूठी बेटी को मनाएंगे

दिसंबर 2022 में सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में लालू यादव का सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, जहां उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को अपनी एक किडनी दान करके उनकी जान बचाई थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में बताया कि डॉक्टरों ने हर तीन महीने में नियमित चेक-अप कराने की सलाह दी थी, लेकिन लगभग एक साल से कोई नियमित मेडिकल जांच नहीं हो पाई थी। इसके अलावा, लालू यादव की आंखों की सर्जरी भी हुई थी और उन्हें अभी भी उससे जुड़ी कुछ परेशानियां बनी हुई हैं। सिंगापुर में उनका एक स्वास्थ्य चेक-अप होना है, जिसमें मुख्य रूप से उनकी किडनी और आंखों की जांच पर ध्यान दिया जाएगा।