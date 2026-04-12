बिहार में नई सरकार का काउंटडाउन: शिवराज सिंह चौहान करेंगे नए CM का ऐलान, भाजपा ने नियुक्त किया पर्यवेक्षक

शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाए जाने के फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। अनुभवी राजनेता होने के नाते उन्हें बिहार के जातीय समीकरणों और एनडीए के सहयोगी दलों (जदयू, हम, लोजपा-आर) के साथ सामंजस्य बैठाने की जिम्मेदारी दी गई है। उनके नाम के ऐलान के साथ ही अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या भाजपा सम्राट चौधरी जैसे स्थापित चेहरे पर दांव खेलेगी या फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर कोई नया चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। फिलहाल, मुख्यमंत्री की रेस में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है।