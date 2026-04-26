अमित शाह का बड़ा बयान, ‘ममता बनर्जी और कांग्रेस की सरकार के दौरान आतंकियों को बिरयानी खिलाई जाती थी’

अमित शाह ने कोलकाता के विकास को लेकर भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर को झुग्गी मुक्त बनाने में नाकामी रही है, जिससे राज्य की छवि प्रभावित हुई है। इससे पहले कोलकाता के टॉलीगंज इलाके में रोड शो के दौरान अमित शाह ने चुनावी माहौल को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा आज मैं गुंडों से कह रहा हूं कि 29 तारीख को अपने घरों से बाहर मत निकलना। नहीं तो 5 तारीख के बाद तुम पर कोई रहम नहीं होगा। 29 तारीख की सुबह 7 बजे मैं सभी माताओं, बहनों और युवाओं से अपील करता हूं कि वे मतदान केंद्रों पर पहुंचें और 'कमल' के निशान पर बटन दबाएं।