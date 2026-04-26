ममता बनर्जी पर जमकर बरसे PM नरेंद्र मोदी, कहा- TMC की निर्ममता से मां रोई, माटी बिकी, मानुष हुआ पलायन हुआ,

इस सभा में पीएम मोदी ने महिलाओं को लेकर कई अहम वादे किए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर हर महिला को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की जांच और टीके भी मुफ्त होंगे। गर्भावस्था में 21,000 रुपए की मदद दी जाएगी और बेटी की ग्रेजुएशन पर 50,000 रुपए सीधे खाते में आएंगे। इसके अलावा हर साल 36,000 रुपए महिलाओं के खातों में भेजे जाएंगे और सरकारी नौकरियों में बेटियों को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।